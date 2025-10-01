"Ростелеком" запускает новый бренд облачного провайдера "Турбо Облако"

"Ростелеком" объявил о создании технологического бренда "Турбо Облако" для бизнес-заказчиков. В облачный бизнес компания планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году. Компания опирается на опыт "РТК-ЦОД" в развитии сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. Облачный провайдер "Турбо Облако" ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов.
Главное преимущество "Турбо Облако" — федеральный охват и высокая производительность на 20 площадках в пяти федеральных округах. Это особенно важно для крупных компаний. Облачный провайдер включает более 50 собственных и 65 партнерских сервисов. Единые стандарты и технологии между облаком и ИТ-инфраструктурой заказчика упрощают создание гибридных сред и снижают операционные затраты. Единая платформа для контроля ресурсов помогает планировать расходы, включая работу с другими провайдерами.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???