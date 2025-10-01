"Ростелеком" запускает новый бренд облачного провайдера "Турбо Облако"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" объявил о создании технологического бренда "Турбо Облако" для бизнес-заказчиков. В облачный бизнес компания планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году. Компания опирается на опыт "РТК-ЦОД" в развитии сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. Облачный провайдер "Турбо Облако" ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"