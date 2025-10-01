"Ростелеком" запускает новый бренд облачного провайдера "Турбо Облако"

16+
"Ростелеком" объявил о создании технологического бренда "Турбо Облако" для бизнес-заказчиков. В облачный бизнес компания планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году. Компания опирается на опыт "РТК-ЦОД" в развитии сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. Облачный провайдер "Турбо Облако" ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Главное преимущество "Турбо Облако" — федеральный охват и высокая производительность на 20 площадках в пяти федеральных округах. Это особенно важно для крупных компаний. Облачный провайдер включает более 50 собственных и 65 партнерских сервисов. Единые стандарты и технологии между облаком и ИТ-инфраструктурой заказчика упрощают создание гибридных сред и снижают операционные затраты. Единая платформа для контроля ресурсов помогает планировать расходы, включая работу с другими провайдерами.

