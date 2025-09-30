Самарская область на "ИННОПРОМ. Беларусь": фокус на инновации и сотрудничество

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация Самарской области во главе с первым вице-губернатором Александром Фетисовым активно работает на международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске. Мероприятие объединяет ведущих производителей, экспертов и представителей бизнеса из Беларуси, России и других стран ЕАЭС, СНГ, способствуя развитию сотрудничества и обмену опытом.

Во второй день выставки внимание участников сосредоточено на современных индустриальных решениях в машиностроении, химической промышленности, автоматизации и робототехнике.

Стенд Самарской области привлекает все большее число гостей. В экспозиции представлены компании АО "АвтоВАЗ", ООО "Пегас Агро", ООО "Транспорт будущего", ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", ООО "Гардарика", ООО "Тесвел" и Lada Azimut.

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов подчеркнул: стенд 63-го региона на "ИННОПРОМ. Беларусь" — один из наиболее многолюдных и посещаемых. Гостей привлекают новинки АвтоВАЗа, агродроны, сельскохозяйственные машины: "Большой интерес вызывает у представителей Беларуси практическое применение наших агродронов. Традиционно интересна продукция АвтоВАЗа. И, конечно, наши сельскохозяйственные машины. Завоевать успех в Беларуси сельскохозяйственной техникой — это дорогого стоит, но наши машины уникальны по своим характеристикам. На сегодняшний день здесь создано два центра сервисного обслуживания — в Бресте и в Минске, и это сотрудничество расширяется".

Представители делегации провели ряд деловых встреч и переговоров, обсудили перспективы совместных проектов и вопросы импортозамещения. Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "РОСТЭКСПОСНАБ 8" и министерством промышленности и торговли Самарской области. Соглашение направлено на развитие промышленного потенциала и занятости, продвижение новых технологий, а также поддержку торгово-экономических и научно-технических связей между субъектами предпринимательства.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "БелАЗ" — управляющей компанией холдинга "БелАЗ-ХОЛДИНГ" и ООО "Тесвел". Внимание посетителей привлекли экспозиции компаний с инновационными продуктами и технологиями, способствующими повышению производственной эффективности и устойчивому развитию отраслей.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул важность заключенных соглашений: "Миссия нашего региона, как и на других международных выставках — заявить о себе, показать себя, максимально донести всему миру наши компетенции и возможности. Конечно, для нас важны и заключения контрактов, которые мы проводим в рамках работы нашего стенда, и переговоры, которые мы сегодня и вчера уже провели".

В рамках деловой программы прошли пленарные сессии и тематические круглые столы с участием экспертов из России и Беларуси.