Сотовая связь Транспорт и связь

МТС расширила сеть в Клявлинском районе на родине певицы Надежды Кадышевой

КЛЯВЛИНО. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Клявлинском районе Самарской области. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет станут доступны жителям еще 10 населенных пунктов, где совокупно проживает порядка 4000 человек.

В результате масштабных работ и запуска новых площадок, улучшение качества связи заметят жители

предоставлено МТС

крупных сел Клявлино и Борискино-Игар, а также малых населенных пунктов Старый Байтермиш, Ерилкино, Назаровка, Старое Резяпкино, Русское Добрино, Балахоновка, Старое Семенкино. Также сеть 4G пришла и в село Старый Маклауш, где провела своё детство народная артистка Надежда Кадышева. В населенном пункте и сейчас проживают родственники знаменитой певицы, солистка также периодически навещает свою малую родину. Многие песни артистки связаны с этими местами.

С приходом в села устойчивой голосовой связи и мобильного интернета от МТС, местные жители получат больше цифровых возможностей для образования, работы и проведения досуга. Сеть 4G также накроет социальные объекты, школы и магазины. Скорости мобильного интернета могут выступить альтернативой домашнему интернету или для организации зоны Wi-Fi дома, в библиотеке или сельском клубе. Бесшовное покрытие сети также позволит местным жителям и гостям района всегда оставаться на связи, передвигаясь между селами и деревнями.

"Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Самарской области. В Клявлинском районе, где мы завершили запуск в эфир новых базовых станций, в ряде сел стандарт связи LTE появился впервые. Для жителей малых сел мобильный интернет — это возможность оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на госуслугах, а устойчивый сигнал сети позволяет всегда оставаться на связи, проконсультироваться с врачом, позвонить близким или в социальные службы", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

