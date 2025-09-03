16+
"Билайн бизнес" запускает услугу "Виртуальный помощник" для предпринимателей

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты "билайн бизнес" заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить владельцев малого бизнеса и ИП от мошеннических схем, Билайн предоставит им услугу "Виртуальный помощник" — он не даст злоумышленникам беспокоить вас и тратить ресурсы вашего бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

"Виртуальный помощник" — не просто автоответчик. Сервис умеет*:

  • Блокировать звонки от мошенников и спамеров, общаться с ними и препятствовать дозвону до абонента;
  • Прерывать звонок, если во время разговора пришло СМС-сообщение с кодом доступа к Госуслугам;
  • Принимать звонок за пользователя, если он не может говорить — сервис узнает цель звонка, запишет разговор и пришлет его по указанным контактным данным;
  • Делать текстовую расшифровку звонка, сохранить ее в мобильном приложении Билайна, если неудобно слушать запись.

Для активации "Виртуального помощника" на корпоративных номерах нужно перейти в мобильное приложение и включить услугу. Сервис существует как в бесплатном базовом варианте, так и в версии Pro (149 рублей в месяц) с применением технологий искусственного интеллекта и встроенным Telegram-ботом. Также в версии Pro у пользователя есть возможность вернуть часть утраченных денег в результате мошеннической схемы. Партнер "билайн бизнес" "АльфаСтрахование" предоставит пострадавшему возможность вернуть до 25 тысяч рублей, для этого потребуется всего два документа.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес":

"Мошеннические схемы превратились в настоящую головную боль для бизнеса: они создают постоянную угрозу доходам, тратят ресурсы предпринимателей. "Виртуальный помощник" блокирует эти угрозы и сокращает посторонние факторы, позволяя бизнесу не отвлекаться на них. "Билайн бизнес" ставит такой подход в создании сервисов на первое место".

Согласно статистическим данным Билайна, "Виртуальный помощник" ежемесячно фильтрует до 3 млн нежелательных вызовов. Суммарная длительность разговоров сервиса со спамерами достигает 463 тысяч часов в месяц.

Как мы писали ранее, южные регионы страны лидируют по числу спам-звонков. За ними следуют ЦФО и Москва. От трети до половины подобных звонков блокируются сразу, а остальные определяются как подозрительные.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xfpAjb

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

