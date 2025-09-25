Как собраться в лес, чтобы благополучно вернуться: 10 простых правил от "ЛизаАлерт" и Билайна

С начала мая по 7 сентября этого года в российских лесах потерялось 4 042 человека. Большинство из них были найдены живыми, но 154 погибли, а кого-то так и не удалось отыскать. Грибной сезон в разгаре — поэтому Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" напоминают о том, как важно соблюдать осторожность на природе, и дают рекомендации по этому поводу.

"ЛизаАлерт" уже 14 лет ищет потерявшихся людей, 13 из них — при поддержке Билайна. И каждый раз с началом сезона "тихой охоты" количество заявок начинает множиться не хуже грибов. Практики поиска совершенствуется, в том числе технологически: в рамках совместного проекта уже появились федеральная горячая линия, система СМС-информирования и искусственный нейросеть, которая анализирует снимки с беспилотников "ЛизаАлерт" и облегчает поиск людей. Но наилучшим сценарием остается тот, при котором вам всё это не пригодится.

Лес успешно играет в прятки и с профессиональными поисковиками, и опытными с грибниками и охотниками — что говорить о горожанах, непривычных к дикой природе. Чтобы вас точно не пришлось долго искать в лесу, важно максимально серьезно отнестись к сборам — даже если вы отлично знаете именно эти места и никогда там не терялись.

Поэтому мы напоминаем вам десять главных правил сборов в лес. Соблюдайте их сами и помогайте правильно собираться близким, особенно старшим родственникам — от этого буквально может зависеть жизнь.

Сообщите близким, что собираетесь в лес, и расскажите, когда планируете вернуться. Это позволит вовремя начать поиски, если вы не вернетесь. Наденьте яркую одежду или сигнальный жилет — их хорошо видно в лесу, что особенно важно, если произошел несчастный случай и человек лежит без сил или без сознания. Возьмите с собой что-то, что поможет не промокнуть и сохранить тепло, например, дождевик или термоодеяло. Обуйтесь правильно — в трекинговые или другие ботинки, которые защищают голеностоп. В крайнем случае — в резиновые сапоги на толстой подошве. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Переведите его в режим экономии энергии и постарайтесь по пути не расходовать заряд батареи на разговоры, которые можно отложить, и прослушивание музыки. И обязательно возьмите с собой пауэрбанк с проводом. Если специалистам случится искать вас в лесу или пытаться вывести из него, каждый процент заряда будет важен. Обязательно положите в рюкзак или сумку воду и перекус, который не испортится — даже если собираетесь на короткую прогулку. Если у вас есть хроническое заболевание, которое требует регулярного приема лекарств, возьмите их с собой, даже если планируете вернуться до времени очередного приема. Захватите компас. Научиться пользоваться им можно буквально за пять минут. Если что-то пойдет не так, он поможет вам выйти из леса. Возьмите с собой спички и зажигалку (а лучше несколько), чтобы суметь развести костер в экстренной ситуации. А также свисток — он поможет привлечь внимание спасателей и отпугнуть диких животных. Если понимаете, что потерялись, сразу набирайте 112. Не испытывайте судьбу — в лесу интуиция и народные приметы вроде "мох растет с северной стороны ствола" обычно обманывают. Не отпускайте в лес ребенка с пожилым родственником — это опасно. В чрезвычайной ситуации они не смогут помочь друг другу.

Если есть подозрение, что кто-то из ваших близких пропал, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 112 и на горячую линию отряда "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52. Расскажите близким и запомните сами: "правила трех дней" не существует!

Ваша сознательность — это ваша безопасность. Оставайтесь в безопасности!