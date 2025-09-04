16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф "Хватит!"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, запускает обновленную версию тарифа "Хватит!" с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений.

Фото: Shutterstock / автор Cast Of Thousands

Т2 улучшает условия тарифа "Хватит!", запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из флагманов линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.

Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности — прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Перейти на обновленный "Хватит!" могут как новые, так и действующие абоненты Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"За год существования тариф "Хватит!" стал настоящим хитом — не потому, что мы его так назвали, а потому что он действительно отвечает ожиданиям пользователей. "Хватит!" изначально был создан как понятная альтернатива перегруженным тарифам с множеством условий. Его успех стал подтверждением того, что пользователи ценят доступность, надежность и отсутствие компромиссов. Обновленная версия укрепляет позиции Т2 как оператора, который слушает своих клиентов и быстро адаптируется к их потребностям".

