Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф "Хватит!"

T2, российский оператор мобильной связи, запускает обновленную версию тарифа "Хватит!" с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений.
Т2 улучшает условия тарифа "Хватит!", запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из флагманов линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.
Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности — прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Перейти на обновленный "Хватит!" могут как новые, так и действующие абоненты Т2.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"За год существования тариф "Хватит!" стал настоящим хитом — не потому, что мы его так назвали, а потому что он действительно отвечает ожиданиям пользователей. "Хватит!" изначально был создан как понятная альтернатива перегруженным тарифам с множеством условий. Его успех стал подтверждением того, что пользователи ценят доступность, надежность и отсутствие компромиссов. Обновленная версия укрепляет позиции Т2 как оператора, который слушает своих клиентов и быстро адаптируется к их потребностям".
