Домашний интернет и цифровые сервисы МТС пришли в микрорайон Кошелев Парк

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ.
ПАО "МТС" цифровая экосистема сообщает о запуске сети домашнего высокоскоростного интернета в микрорайоне Кошелев Парк в Самаре. В результате подключения к фиксированной сети, жители домов в границах улиц Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского смогут пользоваться домашним высокоскоростным интернетом.

Фото: предоставлено МТС

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.

В ближайшее время в рамках развития сети домашние цифровые сервисы от МТС придут и в другие дома микрорайона. Запуск фиксированной сети позволит жителям микрорайона Кошелев Парк пользоваться конвергентными тарифами: смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве домашнего цифрового ТВ, подключать мобильную связь и домашний интернет от МТС. Пользователи смогут объединять цифровые сервисы в "пакет", что отразится на экономии семейного бюджета. Так при подключении интернета в комплекте с телевидением и мобильной связью получается экономить на ежемесячных расходах на связь до 40%. Абоненты смогут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединив домашний интернет, мобильную связь и телевидение вместе, получив доступ к более чем 200 каналам и онлайн-кинотеатру KION.

"МТС запустила фиксированную сеть в Самаре год назад, за это время мы увидели высокую востребованность наших домашних цифровых сервисов у жителей города, поскольку формат подключения цифровых сервисов МТС в один "пакет" сочетает в себе экономию и удобство для абонентов. Сейчас наши домашние сервисы и комплексные предложения становятся доступны жителям микрорайона Кошелев Парк. Мы подготовили для абонентов достаточно широкий перечень тарифов, где каждый сможет подобрать для себя и своих близких подходящий вариант. Кому-то важно иметь больше минут для связи, а кому-то необходим больший трафик интернета. Есть комплексные предложения для больших семей, где используется несколько устройств с подключением к интернету. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

