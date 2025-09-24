Цифровые волонтеры проверили качество публичного Wi-Fi в Самаре

Студенты Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в качестве цифровых волонтеров совместно с министерством цифрового развития и связи Самарской области завершили тестирование качества доступа к общественной сети беспроводного интернета в различных районах Самары. Цель проекта — актуализировать и детализировать карту публичных точек доступа Wi-Fi.

В настоящее время на территории Самарской области для бесплатного подключения к интернету в период временных ограничений работы мобильных сетей доступно 589 публичных точек Wi-Fi. В ряде локаций развернуто несколько сетей от разных провайдеров. Для повышения удобства граждан, особенно иногородних, было принято решение усовершенствовать карту, добавив уточняющую информацию: конкретные названия торговых центров, учреждений и другие ориентиры.

Будущие специалисты в сфере связи на практике оценивали ключевые параметры работы сетей: удобство и способ авторизации, устойчивость соединения, скорость передачи данных. Собранные данные позволят составить более точную картину качества услуг связи в публичных пространствах. "Уверен, мы делаем важное дело для комфорта в нашем городе", — говорит волонтер, студент ПГУТИ Никита Сундуков.

Врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин поблагодарил студентов за вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона. "Мы намерены и дальше проводить мониторинг публичных сетей Wi-Fi, чтобы оперативно выявлять слабые места и, по возможности, расширять число точек доступа. Также напомню, что для сохранения привычного образа жизни федеральным министерством разработан "белый список" сайтов, работа которых не попадает под ограничения. Особо подчеркну, что полностью локализованный в РФ месседжер MAX позволяет всегда оставаться на связи", — отметил глава ведомства.

Актуальная карта публичных точек доступа к интернету в Самарской области, сформированная 15 июля 2025 г., регулярно обновляется и доступна на официальном сайте регионального министерства цифрового развития и связи по адресу.

Востребованность ресурса подтверждается высокой посещаемостью: в первые три дня после публикации страницу просматривали около 30 тыс. раз в сутки, а общее число просмотров за все время превысило 127 тысяч.