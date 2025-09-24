В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области

В воскресенье, 28 сентября, в Центре отдыха и реабилитации для участников СВО на полуострове Копылово соберутся представители 18 муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, чтобы обменяться опытом работы, представить лучшие практики взаимодействия с органами власти, а также рассказать о проектах, которые уже реализуются в регионе.
Спикерами мероприятия станут руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин, заместитель руководителя Ассоциации Роман Дидковский, а также руководитель Тольяттинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Илья Казеев.
В рамках мероприятия участник "Школы Героев" Вадим Пешков расскажет о проекте по патриотическому воспитанию молодежи, куратором которого он является в Самарской области.
Более 200 участников конференции смогут не только получить полезную и нужную информацию, необходимую для дальнейшей работы, но и пообщаться в неформальной обстановке в кругу СВОих.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.