В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области

В воскресенье, 28 сентября, в Центре отдыха и реабилитации для участников СВО на полуострове Копылово соберутся представители 18 муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, чтобы обменяться опытом работы, представить лучшие практики взаимодействия с органами власти, а также рассказать о проектах, которые уже реализуются в регионе.

Спикерами мероприятия станут руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин, заместитель руководителя Ассоциации Роман Дидковский, а также руководитель Тольяттинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Илья Казеев.

В рамках мероприятия участник "Школы Героев" Вадим Пешков расскажет о проекте по патриотическому воспитанию молодежи, куратором которого он является в Самарской области.

Более 200 участников конференции смогут не только получить полезную и нужную информацию, необходимую для дальнейшей работы, но и пообщаться в неформальной обстановке в кругу СВОих.