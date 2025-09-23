16+
Общество

В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с проведением в Самарской области международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на территории городского округа Самара будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта.

Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября 2025 года на участках автомобильных дорог регионального значения в границах города Самары.

В указанный период запрещается движение:

  • грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн;
  • транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы).

Действие ограничений не распространяется на:

  • транспорт оперативных и экстренных служб (полиция, МЧС, скорая медицинская помощь, пожарная охрана);
  • технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах;
  • транспорт коммунальных и аварийных служб;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;
  • транспорт для оказания ритуальных услуг;
  • транспорт почтовой связи.

Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 часов 4, 5, 6 и 7 ноября 2025 года. Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.

На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области рекомендует грузоперевозчикам и логистическим компаниям заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.

