Авито Услуги и Авито Работа: спрос на кадровый аудит вырос летом на 97% в Самарской области

Ко Дню HR-специалиста, который в этом году отмечался 17 сентября, эксперты Авито Работы и Авито Услуг проанализировали, как изменились средние предлагаемые зарплаты менеджеров по персоналу по региону, а также спрос на услуги частных рекрутеров.

Согласно данным Авито Услуг, летом 2025 года одной из самых востребованных кадровых услуг в области оказался подбор персонала: его доля в спросе составила 13%, тогда как в областном центре — 12%. За год интерес к нему вырос на 34% в области и на 41% в Самаре, а предложение выросло на 36% по области и на 20% в областном центре. При этом некоторые эксперты предлагают не только найти подходящего сотрудника, но и помочь с его адаптацией в компании.

Услуга "Помощь в составлении резюме" также была востребована. При этом в июне–августе 2025 года спрос на такую задачу в области вырос на 12%. Предложение этих услуг выросло на 74% по области и на 25% в Самаре.

Специалисты по кадровому аудиту проводят комплексную оценку кадровой документации, выявляют несоответствия трудовому законодательству — спрос на их услуги вырос на 97% в области и на 3% в Самаре.

"Мы видим, что летом 2025 года бизнес в Самарской области все активнее обращался к профессионалам для решения кадровых задач. Подбор персонала оставался ключевым направлением и занимал 13% спроса по области. При этом предприниматели искали и более специализированные услуги — составление документов, кадровый учет и аудит. Это говорит о том, что компании стремились оптимизировать процессы и снизить риски, доверяя экспертизе специалистов", — Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.

"За последние годы роль HR-специалистов в бизнесе сильно изменилась — от них все чаще требуют стратегического подхода к решению задач. На ведущих позициях специалистам необходимо анализировать показатели эффективности команд, помогать руководителям в формировании сильной команды, участвовать в построении систем мотивации и развития, поддерживать внутренние коммуникации и укреплять бренд работодателя. Чтобы уделять время этим задачам, HR-отделам необходимо делегировать операционную рутину — здесь на помощь приходит автоматизация. По нашим данным, компании, внедрившие цифровые решения, смогли на 80% сократить объем рутинных операций, наполовину уменьшить число ошибок и время найма, а также снизить связанные с этим затраты на 30%. Благодаря автоматизации рекрутер экономит около 3,5 часов каждый день и успевает закрывать в три раза больше вакансий. Это полезно и крупным компаниям с массовым наймом, так и рекрутинговым агентствам", — прокомментировал Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

По данным Авито Работы, летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у менеджеров по персоналу сильнее всего выросли зарплатные предложения в Саратовской области — почти на треть (+33%), достигнув в среднем 64 412 руб/мес при фиксированном графике.

При расчете средних зарплатных предложений учитывались вакансии для специалистов с опытом работы от года до трех лет. На более старших и руководящих позициях — например, HR-бизнес-партнера или HR-директора — зарплатные предложения могут быть в несколько раз выше приведенных значений.

На втором месте в рейтинге регионов оказалась Удмуртия — зарплатные предложения для HR-специалистов здесь увеличились на четверть (+25%), до 74 421 руб/мес. Владимирская и Мурманская области показали одинаковую динамику роста на 24%, при этом средние предлагаемые зарплаты составили 67 011 и 81 538 руб/мес соответственно.

В пятерку лидеров также вошла Ивановская область, где летом 2025 года менеджерам по персоналу предлагали в среднем 66 691 руб/мес — на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Регионы России с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для менеджеров

по персоналу, лето 2024/2025

Регион Динамика средних предлагаемых зарплат, %, лето 2024/2025 Средние предлагаемые зарплаты*, руб/мес, фиксированный график, лето 2025 Саратовская область +33% 64 412 Удмуртия +25% 74 421 Владимирская область +24% 67 011 Мурманская область +24% 81 538 Ивановская область +22% 66 691 Архангельская область +22% 63 091 Тульская область +21% 68 723 Ярославская область +21% 66 619 Приморский край +20% 84 073 Челябинская область +20% 62 606

*—При расчете средних зарплатных предложений учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы от года до трех лет. Зарплатные предложения для более опытных специалистов на старших или руководящих позициях могут в несколько раз превышать приведенные в таблице значения.

Рост зарплатных предложений для HR-специалистов — это признание их растущей стратегической ценности. Роль менеджеров по персоналу давно вышла за рамки просто подбора кадров. Сегодня в их обязанности зачастую входит управление всем циклом работы в компании: от приема на работу и ведения документации до обучения, мотивации и развития команды. HR-специалисты следят за эффективностью процессов, вовлеченностью и удержанием сотрудников, а также создают условия для здоровой командной атмосферы и сильной корпоративной культуры.

