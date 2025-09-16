В Самаре открыли мемориальную доску народному артисту России Владимиру Борисову

Во вторник, 16 сентября, на доме по адресу ул. Ленинская, 202 открылась мемориальная доска народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР Владимиру Борисову.

В этом доме жил ведущий артист академического театра драмы, прослуживший самарской сцене 48 лет. Куйбышевский (Самарский) театр был единственным и любимым театром, которому Владимир Борисов посвятил всю свою творческую жизнь.

За первую роль в спектакле "Золотая карета" Владимир Борисов стал лауреатом Государственной премии РСФСР в 1976 году. Известны и его работы в кино, одним из самых популярных и знаковых стал многосерийный фильм "Вечный зов".

Вдова артиста Нина Борисова поделилась, что самарский театр для Владимира Борисова был особым местом: "За эти годы у него был большой выбор. Но Владимира Владимировича отличала верность, преданность и любовь к тому, что ему дорого. 49 сезонов, а ролей я насчитала 74, просто так, никуда не заглядывая. Он сам говорил, около 100. Это не просто актер, это огромный, необыкновенный, очень сильный человек. На этой силе основывалась его доброта, его любовь к людям, его толерантность абсолютная, и он делал счастливыми всех".

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, насколько важно сохранение памяти о великих личностях, связанных с Самарской областью: "Именно такие люди являются гордостью нашего региона. И, безусловно, очень важно увековечивание их памяти для того, чтобы будущее поколение и молодежь знали эти имена. Мы все с теплотой вспоминаем Владимира Владимировича и не только его роли и особый дар актера, мы помним его мудрость и человечность, которые проявлялись и на сцене, и в жизни. Внутренняя интеллигентность, огромная любовь и преданность своему делу — качества которые отличают Владимира Борисова и вызывают безмерное уважение".

Теплыми воспоминаниями о совместной работе поделилась народная артистка России Жанна Романенко: "Божественное обаяние, голос, юмор тонкий. Господь одарил его многими талантами, и он щедро дарил этот талант нам. Очень его не хватает, скучаем. Но будем помнить всегда, он в нашем сердце".

Скульптор Дмитрий Власов рассказал, что при изготовлении памятной доски смотрел много фотографий и видеоматериалов: "Создание образа, особенно актера, — весьма непростая задача. Потому что актер многолик, и угадать его, именно его самость, это самый сложный момент. Ну, насколько образ удался, это уже судить зрителям".

В торжественной церемонии также приняли участие министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов, глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко, народный артист России Марк Левянт, артисты и сотрудники Самарского академического театра драмы.