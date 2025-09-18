16+
Общество

В Курумоче ввели ограничения из-за опасности атаки БПЛА

В самарском аэропорту Курумоч в четверг, 18 сентября, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Росавиации сообщили в 8:09 утра.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов и введены из-за угрозы атаки БПЛА, объявленной в регионе несколькими часами ранее.

