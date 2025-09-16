16+
Общество

Ветераны СВО провели уроки мужества в тольяттинских колледжах

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Бойцы Ассоциации ветеранов СВО Самарской области продолжают активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Накануне участники региональной программы "Школа героев" Вадим Пешков и Андрей Растегаев встретились со студентами Тольяттинского экономико-технологического колледжа и Экономико-правового техникума. В рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном" ветераны спецоперации провели для ребят уроки мужества.

Фото: администрация Тольятти

Уроками в привычном понимании такие встречи назвать сложно. Это живые откровенные диалоги о самом главном — о важности сохранения исторической правды, об истинном патриотизме, о личной ответственности каждого за происходящее в стране. Ветераны делились своими историями и реальным опытом, вместе с молодежью рассуждали о ценности человеческой жизни, о дружбе и силе духа, которые проверяются в самых сложных условиях.

Андрей Растегаев, обращаясь к студентам, сделал важный акцент на преемственности поколений защитников отечества: "В каждом поколении россиян есть свои ветераны — Великой Отечественной, Афганистана, Чечни, Сирии, СВО. Много других конфликтов, где воевали наши деды, отцы и братья. Сохранение живой памяти о тех событиях — это не просто долг, это важнейшее дело именно молодого поколения. Правда, которую мы вам передаем, должна быть сохранена и приумножена".

Затронули и более приземленные, но не менее актуальнее для студентов темы. Говорили о необходимости качественного образования, буллинге, важности взаимовыручки и гражданской смелости, об опасности распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.

"Сегодняшний разговор — это именно тот мост между поколениями, который нам так необходим. Услышать правду из первых уст, задать вопросы тем, кто видел все своими глазами — бесценно", — отметил начальника отдела по воспитательной работе ТЭТК Сергей Рудаков.

Вадим Пешков подчеркнул, что такие встречи важны не только для студентов, но и для самих бойцов: "Опыт общения с молодежью, практика выступлений на массовых мероприятиях являются одним из важнейших факторов успешной социализации и адаптации ветеранов, вернувшихся с фронта. Это нужно и нам, и ребятам".

