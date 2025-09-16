Прокуратура начала проверку из-за драки подростков в Самарской области

Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области начала проверку из-за драки подростков.

По предварительной информации, в августе 2025 г. на площади в с. Большая Глушица без какого-либо конфликта по общей инициативе подростков произошла драка. В итоге от удара ногой в шею один из них потерял сознание. Произошедшее очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет.

Прокуратура отмечает, что за медицинской помощью и в полицию никто не обращался.