В центре Самары погиб водитель Datsun, столкнувшегося с BMW

В воскресенье, 14 сентября, в Самаре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:40 20-летний водитель BMW ехал по ул. Ленинской и столкнулся с Datsun под управлением 55-летнего мужчины.

В результате водитель второго автомобиля погиб на месте до приезда "скорой помощи". Кроме того, с травмами госпитализировали пострадавших пассажиров обеих машин.