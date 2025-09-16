Под Тольятти водитель Mercedes сбил двух пешеходов и скрылся

В понедельник, 15 сентября, в Ставропольском районе Самарской области два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:00 37-летний водитель Mercedes-Benz в СНТ "Приморское" сбил двоих мужчин 50 и 42 лет, которые были на обочине.

В результате пострадавших госпитализировали с травмами. Автомобилист скрылся, но его быстро задержали.