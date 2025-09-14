Под Самарой погиб водитель опрокинувшейся "Нивы"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 сентября, в Волжском районе в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области