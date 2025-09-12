Тольяттинский бизнесмен скрыл от налоговой 9 млн рублей

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 55-летнего предпринимателя, которого обвиняют в сокрытии денег от налоговой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, у коммерческой организации, которой управлял мужчина, была задолженность по налогам. ФНС уже выставило фирме поручения на списание денег со счетов и вынесло решения по приостановке операций. При этом с августа 2022 г. по сентябрь 2023 г. бизнесмен вел расчеты с контрагентами, но не использовал для этого счета своей организации, чтобы деньги не ушли налоговой. В итоге он скрыл от ФНС более 9 млн рублей.