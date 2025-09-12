В Ставропольском районе под колеса авто попала велосипедистка

В четверг, 11 сентября, в Ставропольском районе в 18:05 22-летний водитель за рулем незарегистрированного ВАЗ-2115 сбил велосипедистку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина перемещался по селу Тимофеевка. Двигаясь по ул. Строителей, он не справился с рулевым управлением и наехал на 53-летнюю женщину на велосипеде, которая ехала по обочине во встречном направлении. После столкновения автомобиль опрокинулся. С места ДТП велосипедист госпитализирован.