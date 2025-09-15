В Камышлинском районе госпитализировали мотоциклиста, которого сбил автомобиль Chery Tiggo

В воскресенье, 14 сентября, в 9:50 в Камышлинском районе столкнулись Chery Tiggo и мотоцикл Honda, передает пресс-служба ГУ ВД по Самарской области.
Авария произошла на 1178,47 км трассы М-5. Водитель Chery Tiggo, 31-летняя женщина, двигаясь по трассе "Похвистнево-Клявлино" не уступила дорогу мотоциклу Honda, у которого было преимущество, и врезалась в него. Водитель двухколесного транспорта, 51-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!