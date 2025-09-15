В Камышлинском районе госпитализировали мотоциклиста, которого сбил автомобиль Chery Tiggo

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 14 сентября, в 9:50 в Камышлинском районе столкнулись Chery Tiggo и мотоцикл Honda, передает пресс-служба ГУ ВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области