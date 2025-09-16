Строительство детсада под Тольятти закончилось для подрядчика уголовным делом

В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве детского сада. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Здание детсада в с. Ягодное построили и ввели в эксплуатацию в 2021 г. в рамках муниципального контракта, заключенного между ООО "Строительные системы" и администрацией района. Позже при проверке надзорного ведомства обнаружились нарушения — трещины на фасаде здания и стенах помещений. При этом подрядчик не устранял дефекты.

Кроме того, в мае 2025 г. Арбитражный суд Самарской области открыл в отношении подрядчика процедура банкротства.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По предварительным данным, сумму ущерба оценивают в более чем 1 млн рублей.