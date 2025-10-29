16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова могут отправить под суд в декабре Самарский пенсионер лишился 1 млн рублей по вине мошенников Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летней девочки из Тольятти Сызранец ограбил ювелирный магазин на 5,5 млн рублей Пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Преступления Происшествия

Бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова могут отправить под суд в декабре

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 253
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предварительное расследование уголовного дела теперь уже бывшего вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова завершено. Он знакомится с материалами обвинения. Кудряшов занимал свой пост при прошлом губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове.

Напомним, Кудряшова заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ. Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). 8 августа суд принял решение о продлении Кудряшову ареста до 12 ноября.

По данным источника Волга Ньюс, сейчас идет процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Направить его на рассмотрение в суд могут ориентировочно в конце декабря. При этом, по словам источника, обвинения остались те же, что были ранее.

Кудряшов покинул пост председателя правительства в ноябре 2023 года. Позже стало известно о возможном вхождении Кудряшова в ОПС — об этом сообщил на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас станцию метро "Театральная" достраивают и горожанам предлагали пройти опрос о перспективах развития метрополитена.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2