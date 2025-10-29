Бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова могут отправить под суд в декабре

Предварительное расследование уголовного дела теперь уже бывшего вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова завершено. Он знакомится с материалами обвинения. Кудряшов занимал свой пост при прошлом губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове.

Напомним, Кудряшова заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ. Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). 8 августа суд принял решение о продлении Кудряшову ареста до 12 ноября.

По данным источника Волга Ньюс, сейчас идет процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Направить его на рассмотрение в суд могут ориентировочно в конце декабря. При этом, по словам источника, обвинения остались те же, что были ранее.

Кудряшов покинул пост председателя правительства в ноябре 2023 года. Позже стало известно о возможном вхождении Кудряшова в ОПС — об этом сообщил на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас станцию метро "Театральная" достраивают и горожанам предлагали пройти опрос о перспективах развития метрополитена.