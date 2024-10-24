Следствие считает, что экс-председатель правительства Самарской области и три бывших министра входили в ОПС

В Самаре в отношении экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства Николая Плаксина, Михаила Асеева, министра финансов Андрея Прямилова, а также "иных неустановленных лиц" возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, ранее Кудряшова, а также Плаксина и Прямилова уже задержали и отправили в СИЗО. Асеева же оставили под домашним арестом.
Им инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". В итоге смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.