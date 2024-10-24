Следствие считает, что экс-председатель правительства Самарской области и три бывших министра входили в ОПС

В Самаре в отношении экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства Николая Плаксина, Михаила Асеева, министра финансов Андрея Прямилова, а также "иных неустановленных лиц" возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, ранее Кудряшова, а также Плаксина и Прямилова уже задержали и отправили в СИЗО. Асеева же оставили под домашним арестом.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". В итоге смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.