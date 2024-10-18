Суд отправил под арест экс-министра строительства Николая Плаксина

В пятницу, 18 октября, суд Октябрьского района Самары отправил под арест теперь уже бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина. По решению суда он проведет в СИЗО месяц и четыре дня.

Напомним, Плаксину инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, задержали экс-министра ровно через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.

Согласно фабуле нового обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Дело ведет ГСУ ГУ МВД региона.

Вслед за Плаксиным задержали и экс-министра финансов Андрея Прямилова. Ему вменяют превышение полномочий в связи с тем же строительством метро.

Станцию метро же сейчас достраивают. Недавно председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов сообщил, что строительство "Театральной" планируют завершить в 2026 году.