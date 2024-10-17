Экс-министр строительства Николай Плаксин задержан по второму уголовному делу

В среду, 16 октября, в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве самарского метро задержан экс-министр строительства Николай Плаксин. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его данным, Плаксин задержан полицией на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ и доставлен в ИВС. Пока ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
Парламентарий отмечает, что задержание произошло ровно через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому он обвиняется в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.
Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Дело ведет ГСУ ГУ МВД региона.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек