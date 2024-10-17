Экс-министр строительства Николай Плаксин задержан по второму уголовному делу

В среду, 16 октября, в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве самарского метро задержан экс-министр строительства Николай Плаксин. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, Плаксин задержан полицией на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ и доставлен в ИВС. Пока ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Парламентарий отмечает, что задержание произошло ровно через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому он обвиняется в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.

Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Дело ведет ГСУ ГУ МВД региона.