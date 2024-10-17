16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержан экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов Драка подростков в Тольятти обернулась уголовным делом В Самаре задержали начальника межрегионального отдела Ростехнадзора Экс-министр строительства Николай Плаксин задержан по второму уголовному делу В Самаре возбудят уголовное дело из-за травли школьницы

Преступления Происшествия

Задержан экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках дела о коррупции при строительстве метро вслед за экс-министром строительства Николаем Плаксиным в четверг, 17 октября, был задержан экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: Андрей Савельев

"Вместе они (Николай Плаксин и Андрей Прямилов, — прим. ред.) составят компанию ранее арестованному по этому же делу экс-председателю правительства региона Виктору Кудряшову", — комментирует депутат.

Александр Хинштейн также добавил, что Андрей Прямилов был задержан 17 октября рано утром сотрудниками полиции дома, где у него также прошел обыск.

"Сейчас с ним ведутся следственные действия. С высокой вероятностью, следствие будет ходатайства о его аресте, — рассказал спикер Госдумы. — Пока Прямилову инкриминируют то же обвинение, что и его коллегам-подельникам: превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)".

Напомним, экс-министр строительства Николай Плаксин был задержан в среду, 16 октября, в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве самарского метро. По данным Александра Хинштейна, Плаксина задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ и доставили в ИВС. Пока ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Парламентарий отмечает, что задержание произошло ровно через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому он обвиняется в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.

Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Дело ведет ГСУ ГУ МВД региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3