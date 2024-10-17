В рамках дела о коррупции при строительстве метро вслед за экс-министром строительства Николаем Плаксиным в четверг, 17 октября, был задержан экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Вместе они (Николай Плаксин и Андрей Прямилов, — прим. ред.) составят компанию ранее арестованному по этому же делу экс-председателю правительства региона Виктору Кудряшову", — комментирует депутат.

Александр Хинштейн также добавил, что Андрей Прямилов был задержан 17 октября рано утром сотрудниками полиции дома, где у него также прошел обыск.

"Сейчас с ним ведутся следственные действия. С высокой вероятностью, следствие будет ходатайства о его аресте, — рассказал спикер Госдумы. — Пока Прямилову инкриминируют то же обвинение, что и его коллегам-подельникам: превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)".

Напомним, экс-министр строительства Николай Плаксин был задержан в среду, 16 октября, в рамках уголовного дела о коррупции при строительстве самарского метро. По данным Александра Хинштейна, Плаксина задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ и доставили в ИВС. Пока ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Парламентарий отмечает, что задержание произошло ровно через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому он обвиняется в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.

Согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Дело ведет ГСУ ГУ МВД региона.