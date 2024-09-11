Экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов останется под стражей до ноября

Самарский областной суд согласился с продлением ареста для бывшего первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, Виктор Кудряшов покинул пост председателя правительства Самарской области в ноябре 2023 года. Свою отставку тогда он комментировал так: "Еще месяц назад я решил уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе".

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, Виктор Кудряшов вместе с ООО "Волгатрансстрой-проект" создал ОПГ и занимался махинациями с деньгами, выделенными из бюджета на строительство новой станции метро.

Также в рамках уголовного дела о превышении полномочий в ноябре 2023 г. задержали врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Предположительно, региональное Управление капстроительства под его руководством необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО "Волгатрансстрой-проект" по госконтракту на проектирование станции метро без прохождения государственной экспертизы. Михаил Асеев согласился сотрудничать со следствием.

12 августа 2024 г. Кудряшову продлили срок содержания под стражей на два месяца и 25 суток (всего до 12 месяцев). Он будет под стражей по 13 ноября 2024 года. Адвокаты пытались оспорить это решение в апелляции, но областной суд оставил его в силе и согласился с мнением районного суда, что Кудряшов может воспрепятствовать расследованию.