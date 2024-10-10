Михаил Смирнов: "Строительство станции "Театральная" надеемся завершить в 2026 году"

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал строительство станции метрополитена "Театральная" в Самаре. По его словам, сегодня объект готов на 70%.

"Пару слов о самом, пожалуй, неоднозначном на сегодняшний день объекте строительства в Самарской области — станции метрополитена "Театральная". Метро в центре Самары вызывает жаркие споры, волнующие кулуарные обсуждения, а подчас — откровенный страх даже очень уверенных в себе людей. Прикасаться к теме метро при прочих равных сейчас многим не хочется. А хайповать, наоборот, желающие всегда найдутся", - прокомментировал он.

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Михаил Смирнов напомнил, что на старте возведения объекта было много проблем по расселению жильцов из зоны строительства метро.

"Помню, как еще в Самарской губернской думе рассматривали соответствующие резонансные ситуации. Сейчас в этой процедуре прослеживается финал. По крайней мере, на сегодня производству работ ничего не мешает", - уверен председатель правительства.

Он добавил, что лично спустился в подземку и ознакомился с реальным состоянием объекта. По словам Михаила Смирнова, на сегодняшний день станция готова примерно на 70%.

"Главные работы ведутся на левом перегонном туннеле на глубине более 20 метров. Их выполняет сверхопытный тоннельный отряд № 6 "Мосметростроя". Длина каждого туннеля составит 1,7 километра. Работы действительно идут круглосуточно, хотя это совершенно незаметно снаружи. Проходческий щит "прогрызает" метр за метром без панических отсылок к Уголовному кодексу", - добавил он.

"Вырытые в центре Самары котлованы длиной до 90 метров выбора не оставляют. Поддаться панике, уклониться от ответственности, остановить сейчас строительство — значит совершить безрассудство как по отношению к ландшафту областной столицы, так и к ранее потраченным бюджетным ресурсам. Конечно, если бы три-четыре года назад у меня спросили, что рациональнее для Самары — одна станция метро или 500 новых автобусов, лично я бы выбрал второе и именно об этом докладывал бы руководителю региона для принятия им окончательного решения. Следую принципу: "каждый рубль бюджетных инвестиций в капитальные объекты эффективнее тогда, когда касается большего количества людей". Но сегодня такой роскошной альтернативы уже нет. Начатую стройку необходимо доводить до конца, чтобы призыв со столичного плаката "неудобства временны — метро навсегда" не выглядел в Самаре позорной издевкой", - заключил председатель правительства.

В заключение он отметил, что метрострой будет завершен за два года: "Амбициозный проект надеемся завершить в 2026 году".