16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Смирнов: "Строительство станции "Театральная" надеемся завершить в 2026 году" Министерство молодежной политики Самарской области возглавила Наталья Рогова Четыре министра сохранили посты в новом правительстве Самарской области Генерал Юрий Рожин покинул пост вице-губернатора "Росатом" и правительство Самарской области подписали дорожную карту о взаимном сотрудничестве

Облправительство Власть и политика

Михаил Смирнов: "Строительство станции "Театральная" надеемся завершить в 2026 году"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал строительство станции метрополитена "Театральная" в Самаре. По его словам, сегодня объект готов на 70%.

"Пару слов о самом, пожалуй, неоднозначном на сегодняшний день объекте строительства в Самарской области — станции метрополитена "Театральная". Метро в центре Самары вызывает жаркие споры, волнующие кулуарные обсуждения, а подчас — откровенный страх даже очень уверенных в себе людей. Прикасаться к теме метро при прочих равных сейчас многим не хочется. А хайповать, наоборот, желающие всегда найдутся", - прокомментировал он.

https://t.me/mikhail_smirnov82/248

Михаил Смирнов напомнил, что на старте возведения объекта было много проблем по расселению жильцов из зоны строительства метро.

"Помню, как еще в Самарской губернской думе рассматривали соответствующие резонансные ситуации. Сейчас в этой процедуре прослеживается финал. По крайней мере, на сегодня производству работ ничего не мешает", - уверен председатель правительства.

Он добавил, что лично спустился в подземку и ознакомился с реальным состоянием объекта. По словам Михаила Смирнова, на сегодняшний день станция готова примерно на 70%.

"Главные работы ведутся на левом перегонном туннеле на глубине более 20 метров. Их выполняет сверхопытный тоннельный отряд № 6 "Мосметростроя". Длина каждого туннеля составит 1,7 километра. Работы действительно идут круглосуточно, хотя это совершенно незаметно снаружи. Проходческий щит "прогрызает" метр за метром без панических отсылок к Уголовному кодексу", - добавил он.

"Вырытые в центре Самары котлованы длиной до 90 метров выбора не оставляют. Поддаться панике, уклониться от ответственности, остановить сейчас строительство — значит совершить безрассудство как по отношению к ландшафту областной столицы, так и к ранее потраченным бюджетным ресурсам. Конечно, если бы три-четыре года назад у меня спросили, что рациональнее для Самары — одна станция метро или 500 новых автобусов, лично я бы выбрал второе и именно об этом докладывал бы руководителю региона для принятия им окончательного решения. Следую принципу: "каждый рубль бюджетных инвестиций в капитальные объекты эффективнее тогда, когда касается большего количества людей". Но сегодня такой роскошной альтернативы уже нет. Начатую стройку необходимо доводить до конца, чтобы призыв со столичного плаката "неудобства временны — метро навсегда" не выглядел в Самаре позорной издевкой", - заключил председатель правительства.

В заключение он отметил, что метрострой будет завершен за два года: "Амбициозный проект надеемся завершить в 2026 году".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3