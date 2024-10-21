Экс-министра финансов Андрея Прямилова отправили под стражу

В пятницу, 18 октября, Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения экс-министру финансов Самарской области Андрею Прямилову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро.

18 октября Октябрьский райсуд сообщал, что Прямилова подозревают по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. ("Превышение полномочий").

Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

Суд отправил бывшего министра под стражу на месяц и трое суток, по 19 ноября включительно.