Экс-министра финансов Андрея Прямилова отправили под стражу

В пятницу, 18 октября, Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения экс-министру финансов Самарской области Андрею Прямилову. Об этом сообщили в суде.
Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро.
18 октября Октябрьский райсуд сообщал, что Прямилова подозревают по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. ("Превышение полномочий").
Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.
Суд отправил бывшего министра под стражу на месяц и трое суток, по 19 ноября включительно.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек