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Суды Происшествия

В Самаре Михаилу Асееву продлили срок содержания под домашним арестом

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рассмотрели апелляционную жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении бывшего врио министра строительства Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Октябрьский районный суд Самары в середине августа постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении бывшего врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Он обвиняется в  преступлении по статье "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

"Срок содержания под домашним арестом продлен на 2 месяца 25 суток, а всего — до 11 месяцев 22 суток, то есть по 13 ноября 2024 года включительно, с сохранением запретов, установленных постановлением Октябрьского районного суда г. Самары от 22 ноября 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Защитники обвиняемого попытались обжаловать судебный акт в апелляционном порядке. Однако суд оставил апелляцию без удовлетворения. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября. 

"Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, изучив материалы дела, приняв во внимание сведения о личности обвиняемого, с учетом характера и тяжести обвинения, предъявленного Михаилу Асееву, который обвиняется в совершении преступления, связанного с осуществлением должностным лицом своих обязанностей, конкретных обстоятельств дела, объема следственных действий, не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы", - отмечается в сообщении.

Суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что, в случае изменения обвиняемому меры пресечения, "он может воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем обжалуемое постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения".

Напомним, 25 апреля 2023 г. министра строительства Николая Плаксина задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. Исполнять обязанности министра стал Михаил Асеев, но 16 ноября 2023 г. его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро "Самарская".

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