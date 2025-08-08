Бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова оставили под стражей до ноября

Самарский областной суд принял решение по материалам в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова. Последний занимал пост, когда главой региона был Дмитрий Азаров.

Напомним, Кудряшова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", которое привело к увеличению стоимости работ.

Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения").

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе Самарского областного суда, 8 августа принято решение о продлении Кудряшову меры пресечения в виде ареста до 12 ноября.