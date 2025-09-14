Пять машин столкнулись в районе Южного моста в Самаре

В субботу, 13 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:08 42-летний водитель Renault Duster ехал по Южному шоссе в направлении ул. Промышленности. В районе дома № 1 по ул. Белогородской он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Hyundai Tucson под управлением 30-летней женщины. От удара Hyundai отбросило на встречный SangYong, за рулем которого был 44-летний мужчина. Также Hyundai столкнулся с попутной Lada Vesta, а та врезалась в Hyundai Elantra.

Информацию о пострадавших еще выясняют сотрудники Госавтоинспекции.