Общество

"Знание" приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Просветительская платформа Знание.Академия предлагает российским семьям четыре бесплатные онлайн-курса, посвященные родительству. За восемь месяцев они собрали 20 тыс. слушателей из всех регионов. В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.

"Первые бесплатные курсы для семей мы запустили в декабре 2024 года. За восемь месяцев достоверную информацию о родительстве получили уже 20 тысяч россиян. Наши материалы взяли на вооружение активисты родительских комитетов по всей стране. Даже многодетные мамы делились, что открыли для себя много нового и поняли, где допускали ошибки. Высокий уровень доверия к курсам подтверждают цифры: более 80% слушателей готовы рекомендовать их другим родителям, а доходимость этих курсов в среднем на 20 процентных пунктов превышает показатели для массовых открытых онлайн-курсов в России", — сказала руководитель платформы Знание.Академия Александра Буйчик.

Самый популярный среди родителей курс "Родители и система воспитания" уже собрал 7240 слушателей. Он объясняет ключевые аспекты семейного воспитания и особенности возрастной психологии, помогает стать наставником для своего ребенка.

Курс "Семейная медиация" учит анализировать причины семейных конфликтов, восстанавливать доверие между членами семьи, строить конструктивный диалог в сложных ситуациях, разрешать семейные споры без суда.

Курс "Особый ребенок: жизнь семьи и система сопровождения" предназначен для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. С его помощью родители узнают о доступных мерах поддержки от государства, своих правах и обязанностях и способах помочь ребенку в разные периоды его взросления.

Курс "Родительская инициатива: учимся создавать проекты" помогает родительским комитетам создавать собственные проекты: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде, привлечь ресурсы.

Курсы для родителей доступны бесплатно на платформе Знание.Академия. Они сняты при участии профильных экспертов из Минпросвещения РФ, Департамента образования и науки Москвы, Института коррекционной педагогики, Всероссийского родительского комитета. Обучение организовано в свободном формате, что позволяет изучать материалы и выполнять задания в удобное для участников время.

Наибольшую активность показали родители из Санкт-Петербурга (1399 слушателей курсов), Республики Коми (1204), Тульской области (1157), Свердловской области (1123) и Рязанской области (899).

