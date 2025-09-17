30 научных журналов Самарской области вошли в общероссийский "Белый список"

Сформирована национальная часть Единого государственного перечня научных изданий ("Белый список"). Новый инструмент создан для системного мониторинга и оценки публикационной активности, а также для выстраивания прозрачных правил академической коммуникации.
Обновленная версия перечня ориентирует внимание исследователей прежде всего на отечественные журналы. Приоритет публикаций в национальных изданиях позволит повысить их академический престиж, а также расширить влияние России как пространства производства и распространения научного знания. Таким образом, публикационная деятельность становится инструментом развития национальной научной системы и фактором ее конкурентоспособности на международной арене.
В обновленный перечень вошли 3120 журналов, и 30 из них — из Самарской области. Наивысший, первый уровень получили журналы "Вестник Самарского государственного технического университета. Серия "Физико-математические науки" и "Компьютерная оптика"; 8 журналов — второй уровень, 15 журналов — третий уровень, 5 журналов — четвертый уровень, которые отражают качество и значимость научных журналов для научного сообщества.
Полный перечень журналов представлен на сайте "Белого списка", где в течение месяца в карточки журналов будут внесены дополнительные сведения, необходимые для исследователей при выборе площадок для публикации.
Министерством науки и высшего образования Самарской области совместно с Советом ректоров вузов Самарской области реализуются мероприятия по созданию благоприятных условий для развития научной деятельности в Самарской области, в части подготовки к изданию и изданию журналов университетов и научных организаций, расположенных на территории региона.
Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области: "Участие журналов в данном проекте позволяет им соответствовать современным требованиям, предъявляемым к научным изданиям. На указанные цели ежегодно из областного бюджета выделяется 12,5 млн рублей. Проводимая работа по повышению качества публикаций во многом способствовала включению журналов в Единый государственный перечень научных изданий. Безусловно, нам необходимо сосредоточить усилия на дальнейшем увеличении количества журналов — представителей Самарской области в "Белом списке".
Первый (высший) уровень: 2 журнала
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия "Физико-математические науки"
Компьютерная оптика
Второй уровень: 8 журналов
Frontier Materials & Technologies
Journal of Biomedical Photonics & Engineering
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия "Психолого-педагогические науки"
Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение
Известия Самарского научного центра Российской академии наук
Самарский научный вестник
Сфера культуры
Юридический вестник Самарского университета
Третий уровень: 15 журналов
Вестник СамГУПС
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия "Технические науки"
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия "Философия"
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Вестник Самарского университета. Экономика и управление
Градостроительство и архитектура
Динамика и виброакустика
Доказательная педагогика, психология
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки
Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии
Наука и инновации в медицине
Онтология проектирования
Семиотические исследования
Физика волновых процессов и радиотехнические системы
Цифровая экономика и инновации
Четвертый уровень: 5 журналов
Jus Strictum
Вестник Самарского государственного экономического университета
Вестник Самарского муниципального института управления
Поволжский педагогический поиск
Фиторазнообразие Восточной Европы