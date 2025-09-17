Татьяна Потоцкая: "Участие в "Школе героев" дает ветеранам шанс стать лидерами общественного мнения"

Журналист, замдиректора медиаагентства "Самара 450", член общественного совета II потока региональной программы "Школа героев" Татьяна Потоцкая рассказала о перспективах, которые дает "Школа героев".

Как отметила Татьяна Потоцкая, "Школа героев", действующая в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, — это региональное продолжение всероссийской президентской программы "Время героев".

"Участие в ней дает возможность ветеранам спецоперации получить новые знания и навыки, выйти из тени, стать настоящими лидерами общественного мнения и найти своё место в мирной жизни, чтобы продолжать служить Родине и менять свой город, область, страну к лучшему. У них за плечами — опыт, который очень нужен нам сегодня во всех сферах", — резюмировала она.