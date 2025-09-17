Татьяна Потоцкая: "Участие в "Школе героев" дает ветеранам шанс стать лидерами общественного мнения"

Журналист, замдиректора медиаагентства "Самара 450", член общественного совета II потока региональной программы "Школа героев" Татьяна Потоцкая рассказала о перспективах, которые дает "Школа героев".
Как отметила Татьяна Потоцкая, "Школа героев", действующая в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, — это региональное продолжение всероссийской президентской программы "Время героев".
"Участие в ней дает возможность ветеранам спецоперации получить новые знания и навыки, выйти из тени, стать настоящими лидерами общественного мнения и найти своё место в мирной жизни, чтобы продолжать служить Родине и менять свой город, область, страну к лучшему. У них за плечами — опыт, который очень нужен нам сегодня во всех сферах", — резюмировала она.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!