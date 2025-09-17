Лихач на "десятке" устроил ДТП с четырьмя машинами в Самаре

Во вторник, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:10 18-летний водитель ВАЗ-21102 двигался по ул. Авроры. В районе дома № 7 по ул. Волгина он не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. После этого автомобиль отбросило на встречные Lada Priora и Lada Granta. После столкновения Lada Priora врезалась в попутный Kia Rio под управлением 58-летнего мужчины.

В аварии пострадал 24-летний водитель Lada Priora.