К команде Авито присоединился Илья Филоненко в роли CPO Fintech

Авито усиливает команду финтеха для укрепления экосистемы финансовых сервисов на платформе.
Илья Филоненко занял позицию Chief Product Officer (CPO, продуктовый директор) финтех-направления Авито. Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки финансовых сервисов компании и масштабирование встроенных решений, повышение удобства и надежности сервисов, а также запуск новых продуктов.
Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито:
"Мы рады приветствовать Илью в нашей команде. Мы создаем платформу, где финансовые сервисы становятся естественной частью каждой сделки на платформе, делая опыт пользователей проще, удобнее и безопаснее. Экспертиза Ильи позволит нам ускорить этот путь и предлагать продукты, которые меняют рынок и жизнь миллионов людей".
Илья Филоненко имеет более 15 лет опыта в разработке и запуске розничных финансовых продуктов. Он занимал руководящие позиции в крупнейших российских банках ("Альфа-Банк", "Банк Русский Стандарт"), а также развивал продукты Mastercard на быстрорастущих европейских рынках. Среди его достижений — запуск линейки "Сберкарта" в партнёрстве со Сбером, рост доли безналичных платежей и три награды FRG Daily Banking 2025 за лучший продукт.
Илья Филоненко, CPO Fintech Авито:
"Рад присоединиться к Авито! Авито впечатляет масштабом и разнообразием сервисов. Каждый день на платформе проходят миллионы сделок — и развитие финансовых сервисов делает этот опыт ещё более простым, надежным и выгодным. Для меня это амбициозная и вдохновляющая задача — создавать продукты, которые будут полезны миллионам покупателей и продавцов".
2025 год стал знаковым для финтех-направления Авито: компания получила лицензию ОФП, запустила беспроцентную рассрочку в C2C-сегменте и в четыре раза увеличила долю оплат "Авито Кошельком". Назначение CPO Fintech закрепляет стратегический курс на развитие интегрированных финансовых решений в рамках крупнейшей онлайн-платформы страны.
