Самарцы оценили улучшения связи после запуска "белых списков"

Заказ такси и общение в соцсетях снова стали доступны самарцам даже во время вынужденных ограничений мобильной связи. Об этом жители региона пишут в социальных сетях. Ранее Минцифры и операторы связи опубликовали списки сервисов, которые снова можно посещать с мобильного устройства — туда вошли сайты госучреждений, мессенджеры и другие ресурсы.

"У нас открыли доступ. Ограниченный, но важное внесли. Теперь люди такси могут вызывать" — пишут горожане в соцсети "ВКонтакте".

"Все сервисы Яндекса работают — музыка, такси, еда и так далее", "Rutube уже работает, спасибо", — рассказали горожане в комментариях городских каналов в Telegram.

Мобильный оператор Т2 отслеживает обратную связь от своих абонентов и поддерживает идею расширения "белого списка" в дальнейшем. Сейчас, по данным компании, доступ открывается поэтапно в разных регионах России в пилотном режиме. О включении новых сервисов в список ранее сообщало и Минцифры.

Компания сообщает, что на данный момент в "белом списке" есть портал Госуслуг, мобильное приложение Т2, маркетплейсы, поисковые системы, медиаплатформы "Кинопоиск", "Дзен", Rutube, сервис 2ГИС и так далее. В будущем туда планируют добавить новые онлайн-банки, сайты СМИ и аптечные сервисы.

"Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с "белым списком" сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.