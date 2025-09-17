В Самаре наконец сносят многоэтажный недострой на ул. Карла Маркса

В Самаре начали снос незаконной постройки на ул. Карла Маркса, 57.

Под снос пошло незавершенное здание, которое уже много лет стоит среди жилых домов. Оказалось, что недострой высотой с девятиэтажный дом возведен самовольно, сообщает блогер Евгений Ещекин в своем паблике "Еще Самара".