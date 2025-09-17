Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы

19 сентября в Уфе состоится Форум воспитателей дошкольных образовательных организаций. Цель мероприятия — развитие просветительской работы педагогов дошкольного образования с родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов по воспитанию патриотичной и социально-активной личности в условиях системы образования и семьи как средства укрепления единого образовательного пространства страны. Форум воспитателей пройдёт на площадке Конгресс-холл Торатау.
В его работе примут участие педагоги и руководители детских садов, региональные координаторы по реализации программы просвещения родителей дошкольников 14 регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа: Пермского края, Удмуртской и Чувашской Республик, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей.
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей.
В практической части форума педагоги и руководители вместе с экспертами обсудят ключевые направления просветительской деятельности, такие как психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам адаптации и воспитания у детей в семье духовно-нравственных качеств, патриотизма, коммуникативной и цифровой культуры, формирования здорового образа жизни и обеспечения безопасности детей раннего и дошкольного возраста, психологической готовности ребенка к обучению в школе.
Ранее региональные форумы по развитию просветительской деятельности воспитателей дошкольных образовательных организаций состоялись в Волгограде, Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске.
Организаторы форума — министерство просвещения Российской Федерации, министерство просвещения Республики Башкортостан, Российское общество "Знание", Институт развития, здоровья и адаптации ребенка, Институт изучения детства, семьи и воспитания, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Институт развития образования Республики Башкортостан.
