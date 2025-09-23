Участники финала "Зарницы 2.0" встретились с ветеранами СВО

На полигоне "Волжский" 18 сентября прошла встреча участников второго заезда финала "Зарницы 2.0" с ветеранами Специальной военной операции, участниками президентской кадровой программы "Время героев", среди которых командующие четырьмя армиями второго заезда — "Ахтуба", "Волга", "Ока" и "Кама".

На встрече ребята услышали реальные истории из жизни героев, узнали о важности мужества, взаимопомощи и любви к Родине. Рассказы стали для участников важным уроком и поддержкой в их подготовке к финальному бою. Флагманский проект Движения Первых реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети", соорганизаторами выступают Движение "ЮНАРМИЯ" и Центр "ВОИН". Федеральным партнером также является Всероссийский студенческий конкурс спасателей.

Второй заезд всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" прошел в оборонно-спортивном лагере "Авангард". Ребята выполняли задания в рамках состязаний специалистов, проходили боевую подготовку в составе взводов, принимали участие в гарнизонной службе и состязаниях по условно-военным специальностям. Самарскую область на "Зарнице 2.0" представила команда "Наше время" из Богатовского района, победившая в региональном этапе.

Во время встречи участников финала игры с ветеранами СВО офицеры поделились с подростками своим личным опытом и рассказали, зачем важно сегодня развивать у молодежи чувство ответственности, взаимопомощи и готовность защищать Родину. Командующий армией "Волга", Герой России, кавалер ордена Мужества, участник президентской кадровой программы "Время героев" Егор Захаров отметил:

"Во время "Зарницы 2.0" мы, офицеры с боевым опытом, передаем ребятам не только знания, полученные в армии, но и навыки, которые пригодились нам в мирной жизни. Мы ставим перед участниками реальные задачи: от работы со связью и ориентирования в обстановке до оказания первой помощи и действий в команде. Дети приезжают со всей страны — у каждого уже есть свои сильные стороны. Кто-то умеет управлять беспилотником, кто-то знает, как оказать первую медицинскую помощь, кто-то разбирается в инженерном деле. Мы помогаем им развить эти навыки и учим применять их в условиях, приближенных к реальным. Главное — не просто дать знания, а воспитать уверенных, ответственных ребят, которые умеют работать вместе и по-настоящему любят свою страну. Ведь именно им скоро предстоит делать важный выбор — кем быть и за что отвечать".

На протяжении всего заезда ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, командующий армией "Ахтуба", участник президентской кадровой программы "Время героев" Владислав Фролов сопровождает юношей и девушек на всех этапах: проводит разборы заданий, делится личным опытом и объясняет, как навыки, полученные в "Зарнице", могут пригодиться в реальных условиях. Физическая подготовка, отрядное взаимодействие, сила духа и умение быстро принимать решения — вот ключевые качества, которым он стремится научить ребят. Но самое важное — это искренний и живой диалог, который возник между участниками и тем, кто прошел путь настоящего защитника Родины.

"Самое ценное на таких встречах — это живое общение. Ребята задавали много вопросов, и не формальных, а по-настоящему глубоких, серьезных. Один из них особенно запомнился: в чем разница между политруком времен СССР и современным замполитом? Пришлось остановиться, обдумать ответ. Видно, что подростки здесь — не просто участники соревнований. Они мыслят, сравнивают, анализируют. И это очень вдохновляет. Несмотря на усталость, они вовлечены, у них горят глаза, они полностью отдаются процессу. Я стараюсь перед каждым этапом сказать им пару слов, дать понять, зачем мы это делаем. Физическая подготовка, сила воли, умение работать в команде и грамотно общаться — это основа успеха. И "Зарница 2.0" дает все это. Для меня это тоже новый опыт — работать с подростками в условиях, приближенных к боевым", — подчеркнул Владислав Фролов.

Так, участник встречи из Свердловской области с позывным "Танк" Максим Балабанов ощутил, как знания и опыт, прошедших через боевые испытания ветеранов, становятся не просто историями, а реальными уроками жизни — уроками дисциплины, ответственности и стойкости. Из их рассказов можно узнать, как принимаются решения на передовой, как сохраняется дух в сложных условиях, как важна солидарность, даже когда кажется, что ты один. Ребята получают шанс заглянуть за кулисы войны, понять, что значит быть офицером.

"На этой встрече я понял, что сила не в оружии — она в характере, в готовности не отступать, даже когда вокруг темно и страшно. Я учусь быть таким, как они: собранным, решительным, отвечающим за своих, не сдающим позиции. Эти истории, этот опыт — они дают не просто знания, они зажигают в сердце уверенность, что мы сможем пройти через все и выйти победителями", — подчеркнул участник.

Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" стала прорывным и востребованным проектом в сфере патриотического воспитания. На базе легендарной советской игры создан уникальный проект, сочетающее традиции и современные технологии. Ребята из разных регионов страны с интересом осваивают основы воинского дела под руководством наставников — участников СВО и Героев России.

В финале игры принимают участие 20 ветеранов СВО, среди них Герои России, наставники отрядов. Это живое общение дает бесценный опыт обеим сторонам: молодежь учится взаимопомощи, товариществу и слаженным действиям, а ветераны получают уверенность в том, что у страны есть достойное будущее. Искренние эмоции участников доказывают: решение возродить "Зарницу" было правильным. Эти юноши и девушки — ответ тем, кто сомневается в современной молодежи. Они растут настоящими патриотами, готовыми встать на защиту Родины, и воспитывают их настоящие герои.