В Самарской области воцарилось бабье лето

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 22 по 24 сентября, в Самарской области дневная температура будет достигать 29 градусов со знаком "плюс".
В понедельник, 22 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха +23...+25 °C.
Во вторник, 23 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем +24...+29 °C.
24 сентября в Самарской области по-прежнему ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10...+15 °C, днем +24...+29 °C.
