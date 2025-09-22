В Самарской области воцарилось бабье лето

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 22 по 24 сентября, в Самарской области дневная температура будет достигать 29 градусов со знаком "плюс".

Фото: Александра Белова