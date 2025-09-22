На продажу выставлено имущество бизнесмена Андрея Вейса на 4,5 млрд рублей

В рамках банкротства бывшего совладельца "АктивКапитал Банка" ("АК Банка" — тоже обанкротился) Андрея Вейса на продажу выставлено его имущество общей стоимостью 4,47 млрд рублей.

На торги выставили 21 лот, начальная (максимальная) цена самого дорогого из которых — 3,5 млрд рублей. В него включены 222 земельных участка сельхозназначения для дачного строительства в МСПП Рубежное Волжского района области. Их общая площадь превышает 1,6 млн кв. метра.

Помимо него на торги выставлен еще 371 земельный участок общей площадью более 17 млн кв. метров. Среди них земли сельхозназначения в сельском поселении Новый Буян и в границах ЗАО "Новобуянское" (Красноярский район), земли для ИЖС, для использования в сельскохозяйственной деятельности и сельхозпроизводстве, а также для дачного строительства в Волжском районе (в границах МУСПП Молодая гвардия, Дубовом умете, Воскресенке, Черноречье, Черновском, МСПП Первомайский и поселке Калинка).

В Черновском продаются еще и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, недропользования.

Помимо прочего на торги ушел участок для сельхозпроизводства в Красноярском районе — в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина, мелкокалиберная винтовка CZ511 LUX, гладкоствольное ружье МР153 (калибр 12), а также право требования Андрея Вейса к Лидии Вейс (начальная цена последнего лота — 68,6 млн руб.).

Претензии к Лидии Вейс возникли у кредиторов Андрея Вейса в связи с тем, что он передал ей имущество, оцененное в общей сложности более чем в 500 млн рублей. Сделки были признаны судом недействительными, ее обязали вернуть либо сами участки, либо стоимость тех, которые уже были ею перепроданы, в конкурсную массу.

Напомним, Андрея Вейса когда-то называли вхожим в дом бывшего губернатора Самарской области Константина Титова. Он был владельцем различных компаний, занимавшихся агробизнесом, строительством (в частности, мостов), недвижимостью и торговлей автодеталями. В настоящее время большинство принадлежащих ему предприятий ликвидированы.

По данным ИАС "Seldon Basis", Андрей Вейс числится совладельцем ООО "Отчизна", которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных. Общество создано в 2008 году, уставной капитал его — 10 тыс. рублей. Данные о доходах предприятия отсутствуют.