Участники конкурса "Это у нас семейное" продемонстрируют знания об истории и культуре России

В четверг, 18 сентября, открылось финальное задание дистанционного этапа самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — викторина на знание России. Тысячи конкурсантов ответят на вопросы из области культуры, истории, географии, музыки, живописи страны.

Полученные за эрудицию баллы пойдут в общий зачет и дадут конкурсантам возможность выйти в полуфинал проекта. На участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировался 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

Финальное задание конкурса "Это у нас семейное" представляет собой викторину, которая состоит из 50 вопросов в пяти разделах: "История России", "Культура России", "География России", "Обществознание", "Живопись и музыка". Викторина доступна всем семейным командам, выполнившим 4 обязательных задания — загрузка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях и интересных фактах семьи. Пройти викторину можно с 18 до 21 сентября включительно.

"Сегодня мы завершаем серию заданий дистанционного этапа, неслучайно, что финальным испытанием станет викторина о России. Мы старались подготовить такие вопросы, чтобы они были познавательны для всех поколений. Ведь наша задача не экзаменовать участников, а дать им возможность провести время вместе, узнать, что из географии помнит бабушка, как в истории нашей страны разбираются внуки, порассуждать вместе об искусстве, напомнить друг другу интересные факты о нашей стране. Викторина рассчитана на то, чтобы вклад в общий результат внес каждый член семьи. На прохождение дается 3 попытки. Итоговый результат определяется по наивысшему количеству баллов, полученному в одной из попыток. Баллы за викторину, как и за другие задания идут в общий зачет. Мы рады видеть, как семьи проявляют креатив, эрудированность, яркость, творческие таланты при выполнении заданий. На прохождение викторины у семей есть несколько дней — 21 сентября в 23:59 задание закроется, поэтому призываю всех не откладывать участие на последний момент. Желаю успехов!", — подчеркнул генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" продлится до 1 октября. В рамках него на протяжении двух месяцев, начиная с 17 июня, участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также вопросы от партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное". Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий разной направленности: творческие, литературные, спортивные, логические, направленные на изучение своего рода и истории страны, взаимодействие поколений, формирование совместных полезных привычек и поводов для гордости.

Некоторые семьи уже выполнили все тематические задания. Среди них — команда Полуэктовых из Новосибирска, которая с нетерпением ждет открытия викторины.

"Поскольку у нас работает и старшее поколение семьи, собраться было сложно. Но спасибо большое конкурсу "Это у нас семейное", у нас все получилось, мы виделись каждые выходные и интересно проводили время. Нам очень понравилось задание "Мультафиша", для которого нужно было сделать постер к мультфильму, мы здесь выложились на все 100! Самым веселым заданием нам показался "Арт-вызов", для которого нужно было повторить одну из предложенных картин известных художников. Мы выбрали "Бурлаки на Волге" Ильи Репина, переоделись и начали позировать. Снимались на дачном участке, было очень смешно наблюдать за реакцией соседей, которые не знали про конкурс", — рассказала мама Елена.

По итогам дистанционного этапа в октябре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года — в День семьи, любви и верности — состоится финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное".

Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" участвует 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В 2025 году конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".