Жители Самары и Тольятти увидят финал "Интервидения-2025" на больших экранах на набережных

В субботу, 20 сентября, пройдет финал международного песенного конкурса "Интервидение" в Москве. Жители Самары и Тольятти смогут увидеть это музыкальное событие, не выезжая из города, благодаря прямым трансляциям на открытом воздухе.

Самарцы смогут посмотреть шоу на большом экране кинотеатра "Филин" на набережной у Ладьи, а тольяттинцы — на набережной Автозаводского района.

Зрителей ждет прямая трансляция из московской Live Arena, где выступят артисты из 23 стран, в том числе из Китая, Египта, Бразилии, Кубы, Казахстана, США. Россию на конкурсе представит певец SHAMAN с песней "Прямо по сердцу", написанной Максимом Фадеевым.

Программа вечера включает:

• Выступления творческих коллективов Самары и Тольятти (с 20:00)

• Прямую трансляцию финала конкурса: парад культур, живые выступления конкурсантов, голосование международного жюри и церемонию награждения (с 21:30).

"Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов", — сказал президент России Владимир Путин во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, "Интервидение" это "своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций". Также он заявил, что конкурс может стать ежегодным.

Список стран и исполнителей:

1. Куба: Сулема Иглесиас Саласар, Guaguancó ("Гуагуанко").

2. Кыргызстан: трио Nomad, "Жалгыз сага" ("Только тебе").

3. Китай: Ван Си, 在路上 ("В пути").

4. Египет: Мустафа Саад, Ben Elbanat ("Среди всех девушек").

5. США: Брэндон Ховард, We Are Champions ("Мы чемпионы").

6. Кения: Санайпей Танде, Flavour ("Вкус жизни").

7. Казахстан: Әмре, "Даланың нұры" ("Свет степи").

8. ОАЭ: Саиф Аль-Али, Dawaa Lilsalam ("Призыв к миру").

9. Россия: Shaman, "Прямо по сердцу".

10. Бразилия: Лусиану Калазанс и Таис Надер, Pipoca Com Amor ("Попкорн с любовью").

11. Таджикистан: Фаррух Хасанов, "Гори!"

12. Катар: Дана Аль-Мир, Huwa Dha Anta ("Это именно ты").

13. Мадагаскар: Denise & D-Lain, Tiako Hanjeky ("Хочу большего для нас").

14. Саудовская Аравия: Зейна Имад, Mojrad Ham ("Просто переживаю").

15. Колумбия: Нидия Гонгора, En los Manglares ("В мангровых зарослях").

16. Эфиопия: Нетсанет Султан, Halaala ("У всех на виду").

17. Венесуэла: Омар Аседо, La Fiesta de la Paz ("Праздник мира").

18. Сербия: Слободан Тркуля, Three Little Roses ("Три розочки").

19. ЮАР: Mzansi Jikelele, Home ("Дом").

20. Вьетнам: Дык Фук, Phù Đổng Thiên Vương ("Небесный король деревни Пхудонг").

21. Беларусь: Настя Кравченко, "Мотылек".

22. Узбекистан: Шохрух Мирзо Ганиев, "Милли Терма" ("Национальная сборная").

23. Индия: Раухан Малик, Ishq ("Любовь").

Победителя "Интервидения" выбирает международное жюри, состоящее из музыкантов и продюсеров, по итогам голосования. При этом они не смогут отдавать голос за участников из своих стран. Первое место займет песня, которая получит наибольшее количество баллов. Результаты также опубликуют на официальном сайте конкурса после окончания финала.

В состав жюри "Интервидения-2025" вошли российский продюсер Игорь Матвиенко, диджей Pinye из Кении, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, музыковед из Египта Мохсен Аль-Сайед Иисса, продюсер и композитор Джан Ниссар Лоне из Индии и другие профессионалы музыкальной сферы.

Победитель "Интервидения-2025" получит вознаграждение 30 млн руб. и хрустальный кубок с символикой "Интервидения".