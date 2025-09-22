В Богатовском районе завершают асфальтирование дороги до районного центра

В Богатовском районе Самарской области началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге Богатое — "Самара — Оренбург". Участок длиной почти 10 километров приводят в нормативное состояние по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Дорога обеспечивает связь районного центра — села Богатое — с федеральной трассой М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Она включена в список автомобильных дорог опорной сети Самарской области, обслуживая более 21 тысяч автомобилей в сутки.

Трасса активно используется местным населением и транзитным транспортом, включая общественный транспорт и школьные автобусы. Это также туристический маршрут, ведущий к популярным рыболовным водоемам района.

Местный житель Александр Курбатов подчеркнул удобство обновляемой дороги: "Часто езжу в Самару по рабочим делам из Богатого. Раньше дорога была в ужасном состоянии, теперь сделали качественное ровное покрытие: пропали ямы и колеи, нет тряски, ездить стало удобнее и быстрее. Осталось дождаться завершения всех ремонтных работ".

На участке ремонта специалисты полностью отфрезеровали изношенное полотно и уложили нижний слой дорожной одежды. В настоящее время ведется работа по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с использованием высокопрочной смеси марки ЩМА-16.

Кроме обновления самого полотна, предусмотрена установка новых дорожных знаков, укрепление обочин, ремонт мостового сооружения через реку Самарку и замена водопропускных конструкций. Для повышения уровня безопасности дорожного движения вдоль участка установят барьерное ограждение, а финальным этапом станет нанесение разметки термопластиком.

В Самарской области в опорную сеть входит более 1,5 тысяч километров дорог, среди которых более 875 км федеральных трасс и 647 км дорог регионального значения. Эти дороги играют ключевую роль в обеспечении стабильного транспортного сообщения и развитии инфраструктуры Самарской области. По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году доля дорог региональной опорной сети в нормативном состоянии должна быть доведена до 85%.

В 2025 году в регионе планируется завершить обновление шести ключевых участков "опорных" дорог, общая протяженность которых составляет 67 км. Благодаря дорожному ремонту до конца 2025 года доля региональных дорог опорной сети Самарской области будет доведена до 83,05%.