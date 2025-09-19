В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры "Русская березка"

В воскресенье, 21 сентября, на набережной Автозаводского района Тольятти пройдет областной Фестиваль русской национальной культуры "Русская березка".

Гостей праздника ждет погружение в русскую культуру, которая на протяжении многих веков объединяет народы России.

Организаторами фестиваля выступили Благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" им. С. Ф. Жилкина и администрация Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил приветственный адрес участникам фестиваля. "В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. "Русская березка" — настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России", — отметил губернатор.

На фестивале особое внимание уделят темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символ праздника — "Русская березка" — олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа во все времена.

В программе фестиваля: открытие с тематическим прологом от нескольких танцевальных коллективов, концертная площадка, детская площадка с русскими народными сказками и играми, интерактивный лекторий "17 традиционных духовно-нравственных ценностей", ярмарка мастеров народного творчества с мастер-классами по плетению, ткачеству, лепке из глины и резьбе по дереву, спортивные соревнования и традиционные русские игры, площадка гостеприимства "Рады гостям, как добрым вестям" с угощениями, танцевальный показ с мастер-классами и русским переплясом, фотозоны.

Завершится праздник хороводом со зрителями и совместным исполнением номера "Калинка-Малинка" с участием национальных ансамблей.