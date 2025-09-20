Молодежь спешит на рынок труда: число резюме соискателей 18–24 лет выросло на 42%

Аналитики Авито Работы зафиксировала заметный рост интереса молодежи к трудоустройству: летом 2025 года количество резюме соискателей 18–24 лет увеличилось на 42%. Чаще всего молодые люди размещали резюме на позиции инженеров (+155%), офис-менеджеров (+124%) и монтажников (+121%). Во многом такой рост отражает стремление молодежи зарабатывать и получать первый профессиональный опыт, особенно в период каникул.

При этом для успешного старта важно не только найти первую работу, но и уметь оценивать надежность и прозрачность работодателя. Большинство (41%) россиян при последнем поиске работы проверяли работодателей именно с помощью сервисов по поиску работы, изучая отзывы сотрудников. Чуть меньше опрошенных (34%) отметили, что также обращали внимание на рейтинг работодателя.

По данным исследования Авито Работы, уже 19% респондентов используют ИИ и нейросети при поиске работы. 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили процесс трудоустройства. На Авито Работе есть функция, которая позволяет соискателям описывать профессиональный опыт в резюме с помощью языковой модели A-Vibe. Она анализирует данные кандидата и автоматически формирует информативные и привлекательные описания, включая ключевые обязанности и достижения.

20 сентября на Всемирном фестивале молодежи Авито Работа представила участникам практические советы по эффективному использованию онлайн-сервисов при поиске работы. Важным шагом является правильная настройка фильтров, которая помогает отобрать наиболее подходящие вакансии. Так, на Авито Работе соискатель может задать параметры по возрасту, выбрать удобный формат работы — в офисе, удаленно или гибрид, указать желаемую занятость, а также отметить уровень опыта. Такой подход делает поиск более точным и значительно экономит время.

Еще соискателям на платформе помогают специальные отметки: например, бейдж "Рыночная зарплата" отображается в карточках вакансий с уровнем оплаты труда, соответствующим средним рыночным значениям. Такие подсказки делают поиск более прозрачным и позволяют быстро ориентироваться в актуальных вилках оплаты труда.

"Авито Работа помогает соискателям на каждом этапе поиска работы мечты: удобные фильтры, бейджи для безопасного поиска, оптимизация резюме в один клик и другие цифровые инструменты делают процесс проще и комфортнее. Важно помнить, что трудоустройство — это диалог двух сторон, который открывает новые возможности и помогает расти", — отметила Людмила Вавилова, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.