В выходные в Самаре ожидается теплая погода без осадков

Теплая погода пока не спешит уходить из Самарской области. В ближайшие выходные воздух днем будет прогреваться до 22 градусов. Осадков при этом не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 19 сентября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.
В субботу, 20 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +19…+24 °C.
21 сентября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +17…+22 °C.
В начале рабочей недели, 22 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +20…+25 °C.
