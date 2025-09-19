16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В выходные в Самаре ожидается теплая погода без осадков Авито Услуги и Авито Работа: спрос на кадровый аудит вырос летом на 97% в Самарской области В Самаре ведутся работы по расширению ул. Академика Тихомирова "Создание современных условий важно для комфортной работы персонала и пребывания пациентов": в селе Боровка откроется ФАП В аэропорту Курумоч возобновили обслуживание рейсов

Общество

В выходные в Самаре ожидается теплая погода без осадков

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теплая погода пока не спешит уходить из Самарской области. В ближайшие выходные воздух днем будет прогреваться до 22 градусов. Осадков при этом не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 19 сентября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.

В субботу, 20 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +19…+24 °C.

21 сентября в Самарской области по-прежнему будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +17…+22 °C.

В начале рабочей недели, 22 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +20…+25 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5