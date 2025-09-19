В выходные в Самаре ожидается теплая погода без осадков

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теплая погода пока не спешит уходить из Самарской области. В ближайшие выходные воздух днем будет прогреваться до 22 градусов. Осадков при этом не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.